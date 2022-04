Meda, occhio al traffic scanner: multa di 800 euro a un automobilista di Cesano Dal rilevatore sull’auto della Polizia locale è risultato che aveva l’assicurazione dell’auto scaduta da un anno. Decurtati 6 punti dalla patente di guida. Pagando entro 5 giorni si è visto ridurre la multa a 600 euro.

Attenzione alla data di scadenza della revisione e dell’assicurazione di un veicolo altrimenti si attiverà il Traffic Scanner. Di cosa si tratta? È una nuova strumentazione in dotazione al comando della Polizia locale di Meda. Montata direttamente sulla macchina di servizio, immortala la targa del veicolo di fronte mentre è in movimento e in tempo reale riscontra la regolarità della revisione e dell’assicurazione. La contestazione di eventuali violazioni è immediata.

È accaduto lunedì 28 marzo al quartiere Polo, in via Forlì non lontano dalla rotatoria all’angolo tra le vie Ravenna e Tre Venezie. Mentre gli agenti erano di pattuglia nella zona, il Traffic Scanner ha segnalato che la macchina di fronte non era in regola. Gli agenti hanno invitato l’automobilista ad accostare. Al volante della Fiat c’era un quarantatreenne residente a Cesano Maderno. In base a quanto rilevato dalla strumentazione elettronica, l’assicurazione della macchina era scaduta addirittura da un anno. Gli è stata contestata una contravvenzione da 800 euro, gli sono stati decurtati 6 punti dalla patente di guida e il veicolo è stato sequestrato.

L’ammenda è stata liquidata entro 5 giorni, questo ha permesso al cesanese di pagare un importo ridotto a 600 euro, e soprattutto nell’immediato lo stesso ha regolarizzato la posizione assicurativa, così ha potuto dissequestrare il mezzo.

Il Traffic Scanner è installato permanentemente su una delle macchine della Polizia Locale e si aggiunge alla già ricca lista di strumenti in dotazione al comando cittadino. Da anni gli agenti possono contare sulle body-cam ad esempio. “Calamitate” direttamente sulla giacca di servizio, permettono di filmare in tempo reale quello che accade. Sono un prezioso strumento di sicurezza per gli agenti.

