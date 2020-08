Meda, la Mtm dei De Nova nell’olimpo dell’e-commerce A Meda c’è da 32 anni e oggi ha anche uno shop online tra i migliori d’Italia con l’attestato di uno dei “500 migliori e-commerce d’Italia”: la Mtm dei De Nova è 14° nella ricerca condotta dall’Itqf (Istituto tedesco qualità e finanza) e prima assoluto nel settore ricambi e accessori.

A Meda c’è da 32 anni e oggi ha anche uno shop online tra i migliori d’Italia. È la Mtm srl (Moquette, tappeti Meda) dei seregnesi Giuseppe e Gian Pietro De Nova, a cui nei giorni scorsi è stato attribuito l’attestato per essere uno dei “500 migliori e-commerce d’Italia”, sulla base della più ampia ricerca effettuata su oltre 5mila negozi online condotta dall’Itqf (Istituto tedesco qualità e finanza) e da La Repubblica Affari& Finanza.

Sono gli stessi clienti italiani che in un maxi-sondaggio rappresentativo con oltre 350mila interviste hanno premiato la Mtm, come eccellenza nel settore “ricambi e accessori”. Usabilità, funzionalità, sicurezza e servizi offerti sono stati esaminati da un team di esperti.

«Un attestato che ci ha sorpreso e al tempo stesso riempito di orgoglio - hanno detto Giuseppe, 73 anni e Gian Pietro, 38, padre e figlio- in quanto eravamo all’oscuro di questo tipo di sondaggio che è la più ampia ricerca in materia condotta finora nel nostro Paese.

È dal 2008 che vendiamo i nostri prodotti anche online, quindi per noi non una novità. Oltreché servire le più importanti case automobilistiche d’Europa, i supermercati e grandi magazzini della nazione» .

La Mtm è nata nel 1984 da una costola della Mts sorta a Seregno nel 1970. A Meda negli ampi capannoni di via Menotti si trasferiva nel 1988 progredendo di anno in anno. Nel 2007, a causa di un corto circuito, il capannone di 2.800 mq veniva raso al suolo. I titolari non si sono dati per vinti. E dalle ceneri sono ripartiti. La Mtm è una squadra a impostazione familiare con 20 addetti compresi i due titolari.

«Durante il periodo della pandemia da virus - ha aggiunto Giuseppe De Nova - non ci siamo mai fermati in quanto avevamo molto richiesta di prodotti, e addirittura abbiamo dovuto rinunciare a soddisfare diversi ordini».

La Mtm srl nella classica generale elaborata da Itqf figura al 14esimo posto preceduta da colossi come Chicco e Amazon, ma prima assoluto nel settore ricambi e accessori.

In Italia ci sono 29 milioni di consumatori che acquistano abitualmente online e due milioni di loro hanno fatto il primo acquisto tramite e-commerce durante la fase della pandemia. La valutazione del servizio è avvenuta tramite un maxi-sondaggio rappresentativo della clientela. Sulla base di oltre 350 mila interviste svolte online lo scorso mese di maggio, sono state premiate le eccellenze dell’e-commerce con la più alta soddisfazione clienti.

