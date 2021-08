Meda: individuati i responsabili del danneggiamento di un’installazione del Palio, tutti classe 2004 Sono cinque ragazzi di Meda, tutti classe 2004, i responsabili del danneggiamento di una installazione realizzata per il Palio. Saranno deferiti alla Procura minorile.

Sono tutti diciassettenni di Meda i responsabili del danneggiamento dell’installazione che era stata realizzata per il Palio in corso. I carabinieri hanno individuato cinque ragazzi al termine di una rapida indagine: la distruzione della sagoma colorata in polistirolo di un’auto era stata denunciata nella serata di domenica dagli organizzatori della festa. L’auto verde era all’ingresso del sottopasso della stazione ed era stata ritrovata in pezzi.

Nel pomeriggio di martedì la chiusura del caso: gli autori del gesto sono residenti in città, classe 2004; i militari di Meda sono riusciti a individuare uno dei cinque autori che poi, sentitosi scoperto, ha confessato permettendo di risalire anche agli altri quattro ragazzi. Tutti hanno ammesso il fatto e hanno manifestato forte rammarico. Saranno deferiti alla Procura minorile.

