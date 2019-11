Meda, incidente di Halloween tra auto e camper: veicoli distrutti, illesi i coinvolti Violento incidente nella serata di Halloween a Meda tra un camper e un’auto: il caravan stava svoltando in via De Gasperi e ha avuto la peggio, finendo sventrato. Veicoli distrutti, illesi i coinvolti.

Violento incidente nella serata di Halloween a Meda: un camper è stato sventrato, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. È accaduto alle 18.30 del 31 ottobre in viale Indipendenza all’angolo con via De Gasperi. A quell’ora una Bmw Z4, condotta da un ventitreenne, stava viaggiando in viale Indipendenza in direzione del centro, quando un camper in arrivo in senso opposto ha girato a sinistra per imboccare via De Gasperi. L’impatto è stato inevitabile e molto violento. In posto sono intervenuti la polizia locale, i pompieri di Seregno e un’ambulanza di Seregno Soccorso. Veicoli distrutti, illesi i coinvolti.

MEDA - INCIDENTE VIA INDIPENDENZA

(Foto by Cristina Marzorati)

