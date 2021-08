Meda, incendio nella cameretta di un appartamento: arrivano i vigili del fuoco I pompieri di Seregno, Bovisio e Lazzate sono stati chiamati a intervenire intorno alle 13.30 di sabato 14 agosto. Non ci sono stati feriti

Intervento dei vigili del fuoco oggi, sabato 14 agosto, a Meda in Viale Brianza. I pompieri sono stati chiamati per un incendio al numero civico 25, in un appartamento. Non ci sono stati feriti ma è stata danneggiata una cameretta.

La cameretta danneggiata

Sul posto l’autopompa di Seregno e di Bovisio Masciago, un carro soccorso di Lazzate e le forze dell’ordine.

