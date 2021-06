Meda: il palio si moltiplica in due mesi di eventi Due mesi di eventi per il palio di Meda. Sabato 3 luglio in piazza Cavour giochi dedicati ai bambini più piccoli, domenica una caccia al tesoro.

Quando il quotidiano diventa straordinario. L’anno scorso la pandemia cancellò la manifestazione più amata dai medesi. Quest’anno, con l’emergenza sanitaria si spera sempre più dietro le spalle, il Palio dei Ragazzi 2021 sarà invece formato da tante «piccole edizioni straordinarie». Non un solo palio, ma tanti piccoli palii distanziati, con emozioni e gioia moltiplicati nello spazio e nel tempo.

«Sarà questa una soluzione – spiega il presidente dell’associazione Palio, Andrea Orsi – per mettere d’accordo la voglia di svago e di divertimento con la necessità di garantire le norme di sicurezza sanitaria».

Il programma ufficiale è stato diffuso. Le iniziative si svilupperanno lungo un calendario di oltre sessanta giorni. Con una grande novità: il primo evento è sabato 3 luglio in piazza Cavour con i giochi dedicati ai bambini più piccoli. Segue, domenica 4 luglio, una caccia al tesoro a tappe, a spasso per le vie di Meda.

Dal 23 agosto al 4 settembre, dal lunedì al sabato, con le installazioni sparse per la città si potranno vivere tante «briciole» di palio. Sabato 4 e domenica 5 settembre ci saranno le installazioni Urban Palio.

Sempre il primo sabato di settembre ci sarà la tradizionale fiaccolata e l’ancora più irrinunciabile concorso con il quadro del Palio dedicato – come vuole la forte tradizione mariana di Meda – a Maria. Seguirà alle 18.30 la messa nel santuario del Santo Crocifisso. Sabato 11 settembre, gran finale con un Aperipalio in via Gagarin.

La manifestazione è stata sostenuta dal Comune di Meda: «Da sempre – commenta l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani – siamo vicini a questa manifestazione così importante per i medesi. Apprezziamo anche l’impegno di rispettare le norme di sicurezza».

