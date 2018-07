Meda: ha un malore in auto, si accascia al suolo, portato a Niguarda dall’elicottero

Paura nella mattina di venerdì 6 luglio a Meda, vicino al municipio, per un uomo che ha accusato un malore in auto e si è poi accasciato a terra in strada. Trasportato incosciente in elicottero a Niguarda.