Meda: è morto l’uomo precipitato dal tetto di una ditta di via Pascoli

La situazione era già apparsa disperata durante i soccorsi: non ce l’ha fatta l’uomo precipitato da un tetto a Meda nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre. Cinese, 44 anni, è giunto cadavere all’ospedale di Desio dove era stato trasportato d’urgenza. L’uomo è precipitato nel capannone di una ditta di via Pascoli a quanto sembra per la rottura di un lucernario su cui si era appoggiato probabilmente per errore.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, sembra che fosse salito sul tetto in lastre di eternit per controllare dei funghi messi a essiccare. Fatale il cedimento di una parte in plexiglass. Per la gravità delle ferite sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso da Milano, oltre a carabinieri e polizia locale. Sulla vicenda procedono i vigili.



