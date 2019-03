Meda: auto in fiamme in piazza, è di un uomo con precedenti per droga Un’auto in fiamme senza nessuno a bordo in piazza della Chiesa a Meda. È successo domenica sera: l’auto appartiene a un uomo di Milano con precedenti per droga, la causa sarebbe accidentale.

Un’auto in fiamme senza nessuno a bordo in piazza della Chiesa a Meda. Un testimone domenica sera intorno alle 20 avrebbe visto una persona allontanarsi, ma la scena che si è presentata ai soccorritori è tutta da spiegare: una Opel Insignia grigia di proprietà di un uomo marocchino di 46 anni, residente a Milano e già noto per spaccio di stupefacenti, abbandonata in piazza dopo aver presto fuoco. Sul posto i carabinieri della Radiomobile e i vigili del fuoco di Seregno. I primi accertamenti hanno escluso una origine dolosa individuando la causa in un corto circuito. Spento il fuoco, nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati altri danni se non quelli alla Opel.

