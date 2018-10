Meda: anziana si ribalta con l’auto, arrivano i vigili del fuoco

Meda incidente stradale via Piave (Foto by Edoardo Terraneo)

Si è ribaltata con la sua auto e per estrarla sono dovuti arrivare i vigili del fuoco. È successo a Meda, in via Piave. Ferita una donna di 79 anni trasportata poi in ospedale in codice giallo. L’incidente è accaduto giovedì 4 ottobre intorno alle 11.30 su un tratto di strada rettilineo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Seregno, anche i soccorsi e la polizia locale, cui toccherà ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni.



Meda incidente stradale via Piave

(Foto by Edoardo Terraneo)

