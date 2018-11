Meda: alleanza Comune, scuole e aziende per promuovere le professioni del legno Percorsi di orientamento per i ragazzi in uscita dalle medie. Al progetto hanno aderito amministrazione comunale, scuola media Traversi, Cfp Terragni e i marchi Busnelli Corporate, Berto salotti, Emma, Flexform, Giorgetti, Fratelli Longhi, Cassina, Minotti e Paola Lenti. Primo incontro il 5 novembre per informare gli studenti sulle opportunità offerte dal settore legno-arredo.

Un’alleanza per il futuro professionale di tanti ragazzi. Il legno-arredo dei grandi marchi è una risorsa, non solo per l’immagine di un paese e per la sua economia, ma anche per i giovani del territorio. Lo hanno ben chiaro amministrazione comunale, le scuole medie di Meda, Cfp Terragni e ovviamente le aziende che hanno deciso di aderire al progetto “Professione legno”. L’obiettivo è un nuovo percorso di orientamento dedicato agli studenti uscenti dalle scuole secondarie di primo grado. A presentarlo nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Donadello, l’assessore all’Istruzione Alessia Villa, la dirigente scolastica Maria Grazia Perego delle scuole medie Traversi, la professoressa Antonella Sironi della scuola Anna Frank e la direttrice del Cfp Terragni Francesca Ronzoni. Presenti anche i rappresentati delle aziende che hanno deciso di aderire al progetto di orientamento: Busnelli Corporate, Berto salotti, Emma, Flexform, Giorgetti, Fratelli Longhi, Cassina, Minotti, Paola Lenti.

«L’idea di “Professione legno” ha come obiettivo quello di avvicinare i nostri ragazzi alle professioni del legno-arredo e della tappezzeria, che sono molto ricercate. Magari i ragazzi e le loro famiglie neppure immaginano gli sbocchi lavorativi di questo settore. – ha spiegato l’assessore Donadello –. A Meda abbiamo aziende leader nel settore, abbiamo una scuola professionale altamente qualificata e abbiamo due scuole medie; ci è sembrato naturale immaginare un percorso orientativo che andasse in questa direzione».

Le scuole del territorio hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa che si svolgerà in momenti diversi proprio nel mese di novembre. In questo primo quadrimestre diversi gli appuntamenti che coinvolgeranno gli studenti di terza media: quello di lunedì 5 novembre, quando sarà organizzato un incontro con gli studenti alla scuola Traversi per informare delle opportunità offerte dal settore legno-arredo; quelli del 6, del 7 e del 9 novembre, quando i ragazzi visiteranno le aziende partner del progetto (ogni classe visiterà due ditte); infine quella della serata del 20 novembre in cui, sempre nella sede della scuola Traversi, saranno coinvolti direttamente i genitori. Il secondo quadrimestre coinvolgerà, invece, le classi seconde in un percorso di avvicinamento all’iniziativa di “Professione legno”. Le imprese che hanno aderito al progetto offriranno il trasporto agli studenti dalle scuole alle aziende e il loro ritorno in classe.

