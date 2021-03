McDonald’s Busnago dona 31 pasti settimanali a famiglie in difficoltà Il ristorante del centro commerciale Il Globo partecipa al progetto “Sempre aperti a donare” il progetto lanciato da McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare lo scorso dicembre.

Da McDonald’s Busnago 31 pasti a settimana per persone e famiglie in difficoltà. Anche il ristorante di via Italia, nel centro commerciale Globo, partecipa infatti a “Sempre aperti a donare” il progetto lanciato da McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare lo scorso dicembre che prevede la donazione di 100.000 pasti caldi alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane.

Il team di lavoro del ristorante di Busnago e si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla CPAC Parrocchia Capriate. L’iniziativa durerà fino al 31 marzo.

