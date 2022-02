Maxi tamponamento in autostrada, morto un 37enne nato a Monza L’incidente, probabilmente provocato dalla fitta nebbia, è avvenuto lunedì mattina lungo Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce al km 77, poco prima della galleria San Salvatore. Dieci i feriti soccorsi e portati all’ospedale.

Un 37enne nato a Monza, Tommaso C., è morto lunedì 7 febbraio in un maxi tamponamento - con quattro i mezzi pesanti e una quarantina le auto coinvolte - avvenuto lungo Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, in provincia di Alessandria. Il 37enne da prime informazioni sarebbe stato residente a Milano. Deceduta anche un’altra persona che si trova in auto con lui un 71enne residente nel Pavese. Dieci i feriti soccorsi e portati all’ospedale

