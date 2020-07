Maxi rissa tra ragazzi in piazza a Lissone: l’allarme dai residenti, carabinieri e soccorsi in posto Maxi rissa in piazza Giovanni XXIII a Lissone mercoledì sera. I carabinieri sono intervenuti due volte, sul posto anche la Croce verde. Protagonisti identificati e sentiti in caserma.

Carabinieri e Croce verde in piazza papa Giovanni XXIII a Lissone mercoledì sera per una rissa che ha coinvolto due bande di ragazzi tra i 18 e i 20 anni. L’allarme è scattato intorno alle 22, lanciato da condomini riuniti in un’assemblea. Attirati da urla e trambusto provenienti dalla piazza, si sono affacciati e pronta è partita la chiamata ai carabinieri intervenuti in tempi brevissimi per disperdere il gruppone di ragazzi.

La tregua è durata non più di un quarto d’ora. Perché la discussione è ripresa e al secondo round le due fazioni sono arrivate anche alle mani. Rendendo necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine questa volta con i soccorsi. Nel fuggi fuggi generale i ragazzi sono quasi tutti stati identificati e richiamati in caserma. Le indagini proseguono anche per capire la provenienza di una spada ritrovata per terra.

Non sono scene nuove per la piazza spesso ritrovo di numerosi ragazzi che passano il tempo fumando e bevendo come testimoniano i rifiuti lasciati fino al mattino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA