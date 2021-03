Maxi presidio di sicurezza in centro a Seregno: nessun problema di ordine pubblico Per il terzo fine settimana consecutivo il centro di Seregno è stato sorvegliato da carabinieri e polizia locale: un maxi presidio di sicurezza che non ha registrato alcun problema di ordine pubblico.

Complice anche il ritorno della Lombardia in zona rossa, che ha inevitabilmente circoscritto il numero delle persone in circolazione, il terzo weekend dopo la rissa di sabato 27 febbraio in piazza Vittorio Veneto è trascorso a Seregno senza problematiche di ordine pubblico. Polizia locale e carabinieri hanno assicurato, come ormai è prassi, un presidio costante sia sabato che domenica al perimetro della zona a traffico limitato ed alla stazione ferroviaria di piazzale 25 aprile, per intercettare le persone in ingresso sul territorio senza un giustificato motivo. Nello specifico, la polizia locale, che ha messo in campo complessivamente dodici uomini, suddivisi in sei pattuglie rinforzate, tre in servizio sabato e tre domenica, ha elevato tre sanzioni per il mancato rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria ed una ventina per le violazioni del codice della strada. In totale, così, nei tre fine settimana sotto la lente d’ingrandimento, le sanzioni per la mancata ottemperanza di quanto i livelli statali e regionali hanno prodotto in tema di pandemia sono salite a quota cinquantacinque.

I controlli dei carabinieri in corso del popolo



In questo come nei precedenti weekend, era in vigore l’ordinanza comunale, che sarà valida fino al 30 aprile, che vieta il consumo di alcol in piazza Vittorio Veneto il sabato e la domenica, tra le 15 e le 18, e la vendita per asporto di bevande alcoliche, sempre il sabato e la domenica, tra le 17 e le 6 del giorno successivo, da parte di tutti gli esercizi del centro storico e del corso Matteotti, senza distinzione tra bar, ristoranti, minimarket o supermercati.

