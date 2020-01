Maxi operazione della polizia locale di Monza: sanzioni in tutta la città, anche 61 multe per sosta irregolare Due serate di controlli ad ampio raggio per la polizia locale di Monza: multate 61 auto per sosta irregolare, come previsto dal nuovo regolamento di polizia locale due multe per vendita di alcolici dopo le ore 21 e una anche per musica live ascoltabile all’esterno del locale.

Due serate di controlli ad ampio raggio per la polizia locale di Monza: per la sicurezza del territorio, contro il fenomeno della prostituzione e della guida in stato d’ebbrezza, per il contrasto alla vendita degli alcolici fuori dagli orari consentiti e al rispetto delle norme previste dal nuovo regolamento di Polizia urbana.

Nella notte tra venerdì e sabato cinque pattuglie della polizia locale di Monza hanno presidiato diverse zone partendo dalla centrale via San Martino che era stata scenario di una rapina ai danni di un ragazzino di quindici anni. La presenza dei vigili è stata sufficiente per fare da deterrente.

Meno bene è andata a un automobilista fermato in via Ticino nell’ambito di controlli anti-alcol che hanno interessato una quarantina di conducenti. Tutti sobri tranne l’uomo controllato a San Fruttuoso che era in auto con due amici ugualmente alticci: all’autista è stata ritirata la patente con multa di 532 euro per un alcol test oltre il limite (0,69 anziché 0,50). Un amico (sobrio) ha dovuto raggiungere la compagnia per prendere in custodia l’auto.

La polizia locale ha anche elevato 61 multe per sosta irregolare (in sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, in curva, in corrispondenza prossimità di intersezioni). Mentre in due occasioni sono stati multati clienti e prostitute per aver effettuato una contrattazione in strada, creando intralcio agli altri veicoli. I controlli in questo caso hanno interessato viale Lombardia, via Ticino, piazzale Virgilio, viale Campania, viale delle Industrie

Sabato sera sanzioni per vendita di alcolici dopo le ore 21 (due multe), per musica dal vivo in un locale diffusa ad alto volume e udibile all’esterno, per inosservanza degli orari di accensione degli apparecchi da gioco e per le porte aperte con riscaldamento in funzione (due multe per mancato contenimento dei consumi energetici).

Monza controlli polizia locale locali

Monza controlli polizia locale locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA