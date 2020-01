Maxi incidente tra camion e furgoni sulla A4 in direzione Milano: traffico in tilt e code anche nel Vimercatese Traffico in tilt sull’autostrada A4 Milano Brescia e sulla viabilità ordinaria del Vimercatese venerdì pomeriggio per un incidente che ha coinvolto tre camion e due furgoni successo tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione Torino

Traffico in tilt sull’autostrada A4 Milano Brescia e sulla viabilità ordinaria del Vimercatese venerdì pomeriggio per un incidente che ha coinvolto tre camion e due furgoni successo tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione Torino, intorno alle 16. Tre persone coinvolte, inizialmente soccorse in codice rosso sono state trasportate in ospedale in giallo.

Il tratto è stato temporaneamente chiuso, sul posto sono intervenuti due ambulanze e l’automedica, carro attrezzi, la polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Le code si sono allungate con disagi fino a Cavenago e Trezzo sull’Adda. Code in entrambe le direzioni.

I consigli per gli automobilisti: per gli utenti diretti a Torino, Varese o Como Autostrade consiglia di uscire a Monza per poi prendere la A52 in direzione di Como per poi rientrare in A8 dallo svincolo di Fiera; in alternativa, per le lunghe percorrenze, prendere la A58, proseguire in A50 verso Torino, Como e Varese per poi rientrare in A4.

