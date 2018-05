Maxi fortuna a Lissone: vinti 5 milioni di euro Una vincita “maxi” in tutti i sensi: Lissone è stata baciata dalla fortuna e da un gratta e vinci della serie Miliardario Maxi da 5 milioni di euro. È stato venduto alla ricevitoria di via Solferino e il titolare ha espresso tutta la sua gioia per il fortunato vincitore.

“Appena ho saputo di questa vincita straordinaria, ho provato un’emozione grandissima. Non so se il vincitore sia un cliente o una persona di passaggio ma, se mai lo incontrassi gli farei i complimenti. Se mai dovessi vincere io 5 milioni di euro, per prima cosa condividerei la gioia con la mia famiglia e, subito dopo, partirei per un lungo viaggio intorno al Mondo”, ha detto all’agenzia specializzata Agimeg.

Una vincita stellare per la città che ha premiato un anonimo vincitore che potrà decisamente togliersi un sacco di soddisfazioni.

All’inizio dell’anno in città era stato venduto anche un biglietto associato a uno dei premi minori della Lotteria Italia.

È però dello scorso anno anche l’allarme lanciato dal Comune di Lissone per i numeri del gioco d’azzardo, con spese pro capite superiori alla media nazionale.

