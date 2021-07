Mattarella incontra Museimpresa: donata la Schiscetta realizzata nel ’52 dalla Caimi Brevetti di Nova Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente di Museimpresa Antonio Calabrò. Museimpresa, creata da Assolombarda e Confindustria, rappresenta 106 Musei e Archivi d’impresa. La Schiscetta scelta come simbolo del lavoro. “È un onore che il Presidente abbia ricevuto al Quirinale Museimpresa - dice il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada-. Un riconoscimento dell’importante ruolo dell’associazione, fondata 20 anni fa”

La Schiscetta al Quirinale.Progettata nei primi anni 50 da Renato Caimi, della Caimi Brevetti di Nova Milanese, è arrivata nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di una udienza In cui si è parlato di Museimpresa, associazione, fondata 20 anni fa a Milano da Assolombarda e Confindustria, come veicolo dei valori della cultura d’impresa e che rappresenta 106 Musei e Archivi d’impresa. Un prodotto iconico, scelto come simbolo del lavoro, dell’impegno di uomini e di donne nella rinascita postbellica, che fa memoria del momento della giornata dedicato al pasto in fabbrica e, con esso, all’impresa capace di essere espressione di innovazione, creatività e inclusione sociale.

“È un onore che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia ricevuto al Quirinale Museimpresa - ha affermato il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada- I Musei e gli Archivi storici delle aziende, infatti, valorizzano e testimoniano il nostro straordinario patrimonio industriale e culturale. Le imprese sono motori di sviluppo sostenibile e anche attraverso i loro prodotti contribuiscono ad accrescere la reputazione del nostro Paese nel mondo”. Mattarella ha incontrato il presidente di Museimpresa Antonio Calabrò.

La Caimi, tra l’altro, non è un’impresa sconosciuta al Colle: i pannelli di separazione utilizzati al Quirinale durante gli incontri in funzione anti Covid sono proprio dell’azienda brianzola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA