Mattarella a Monza: il sindaco Allevi gli presenta la forza di volontariato e Terzo settore

I professionisti, ma anche a quanti impegnano il loro tempo ogni giorno per aiutare il prossimo. In occasione della visita al Centro Verga, il sindaco Dario Allevi ha fornito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella una fotografia delle eccellenze del territorio.

“I numerosi primati raggiunti da queste strutture e dai professionisti che vi operano – ha detto il sindaco di Monza nel suo intervento - ci rendono fieri poiché sono il frutto tangibile di un grande lavoro di squadra, che qui in Brianza è diventato, negli ultimi anni, la cifra distintiva della collaborazione e della sinergia tra istituzioni: è un’alleanza che vede in prima fila gli enti locali tutti, a partire da Regione Lombardia, e che sa allargare sempre di più i propri confini nel tessuto sociale, imprenditoriale ed economico di questa terra, resa celebre proprio per la sua concretezza e il suo storico saper fare. Qui l’alleanza laboriosa tra pubblico e privato è una realtà consolidata. Ma c’è di più: c’è una forza eccezionale e silenziosa di questa terra che ne fa un unicum e che la rende speciale per la capacità propositiva e per lo stimolo continuo a guardare avanti, anzi a guardare oltre: è, questo, il grande esercito del volontariato e del Terzo settore, che conta nel solo capoluogo di Monza oltre 500 associazioni attive con 11.100 volontari”.

Il sindaco ha definito questo grande esercito “una risorsa preziosa di generosità e di collaborazione”. Tra gli esempi concreti il Comitato Maria Letizia Verga, che dagli anni ’70 ha assistito quasi 2000 bambini da tutta Italia, e il Paese ritrovato, la struttura interamente dedicata ai malati di Alzheimer realizzata a tempi di record “attraverso un partenariato pubblico-privato. Lo stesso Comune di Monza ne sostiene le progettualità, avendo aderito al progetto pilota “Dementia Friendly””, ha concluso il sindaco.

