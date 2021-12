Mascherine obbligatorie all’aperto a Desio: nelle piazze don Giussani e Concilizione, nei mercati, a 30 metri dalle scuole Dal 4 dicembre 2021 sino al 6 gennaio 2022 compreso, è in vigore tutti i giorni in piazza don Giussani e in piazza Conciliazione a Desio l’obbligo di mascherine anche all’aperto. E poi nei mercati e a 30 metri dalle scuole negli orari di ingresso e uscita.

Si aggiunge anche Desio ai comuni della Brianza che hanno firmato l’ordinanza per l’obbligo delle mascherine all’aperto. Dal 4 dicembre 2021 sino al 6 gennaio 2022 compreso, è in vigore tutti i giorni in piazza don Giussani e in piazza Conciliazione. L’ordinanza del sindaco Simone Gargiulo prevede l’obbligo anche per chi accede alle aree dei mercati settimanali all’aperto del lunedì, in via Santa Caterina e in via Prati/Carcano, e in quello della Coldiretti del martedì in via Di Vittorio, e anche durante le fasi di ingresso e uscita degli alunni delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori nel raggio di 30 metri dai varchi di entrata e uscita dei plessi scolastici.

“La decisione del Sindaco Simone Gargiulo, sulla base delle indicazioni del Prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani, è coerente con le misure effettuate dal Governo e in linea con quella di diversi altri primi cittadini del territorio”, si legge in una nota del Comune.

Sono previste sanzioni 500 ai 5.000 euro. Analoghe ordinanze sono state firmate a Monza, Seregno, a Macherio per l’8 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA