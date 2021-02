Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA carnevale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Maschere e stelle filanti rigorosamente online: all’oratorio San Giuseppe di Monza al Carnevale non si rinuncia Una decina saranno gli animatori coinvolti, martedì 16 febbraio dalle 15, in un pomeriggio in allegria con giochi e laboratori sulla piattaforma Zoom. Per partecipare basta inviare una mail a [email protected]

L’emergenza sanitaria ha bloccato le manifestazioni di carnevale e per mantenere viva l’allegria della festa ci si inventa qualcosa da remoto. I più fantasiosi sono gli oratori che oramai da un anno a questa parte hanno imparato a gestire le loro attività on line. Nel quartiere monzese di san Giuseppe dove il carnevale è sempre stato molto sentito i giovani della parrocchia non potevano tirarsi indietro nemmeno quest’anno.

«In passato-spiega Matteo Fuggetta, educatore responsabile dell’oratorio di San Giuseppe -abbiamo sempre organizzato sfilate per le vie del rione che coinvolgevano centinaia di mascherine e che si concludevano con giochi e merenda in oratorio. In questi giorni abbiamo lanciato un messaggio ai nostri bambini e ragazzi: facciamo festa insieme sulla piattaforma Zoom».

Partecipare è semplice: basta inviare una mail a [email protected] oppure contattare l’oratorio attraverso i suoi canali social (Instagram e Facebook) indicando il proprio nominativo, la propria età ed eventualmente la maschera prescelta. Gli animatori invieranno il link per partecipare martedì 16 febbraio alle 15 a un pomeriggio in allegria con giochi e laboratori. Una decina saranno gli animatori coinvolti, tutti rigorosamente mascherati. «Noi abbiamo scelto il tema proposto dalla Fom- conclude Fuggetta- ovvero Startap, mestieri da sogno ma ogni maschera sarà la benvenuta!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA