Marciapiede sotto i ferri a Roncello, tratto di via del Guadagno chiuso al traffico

Sono iniziati lunedì 27 settembre i lavori di asfaltatura e di completamento del marciapiede lungo via del Guadagno, a Roncello. Procederanno anche nella giornata di martedì 28. Per tutta la durata dei cantieri, nelle ore diurne, il tratto di strada dalla rotonda di via del Guadagno fino al semaforo di via Matteotti rimarrà chiusa al traffico. Per chi proviene da Basiano e da Busnago il traffico verrà deviato in via Nassiriya e in via Matteotti.

Contestualmente verranno inoltre completati i lavori per l’installazione di una nuova pensilina per la fermata dell’autobus in via Aldo Moro e la sistemazione del ristagno idrico in via Matteotti, zona orti urbani, con la realizzazione di una nuova cameretta di raccolta acqua.

