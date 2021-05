Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Maradona. El tango infinito”: serata sul pibe de oro con la biblioteca di Verano La biblioteca di Verano organizzato per lunedì 10 maggio un incontro dal titolo “Maradona. El tango infinito”.

Serata dedicata a “Maradona. El tango infinito”, lunedì 10 maggio in streaming gratuito (anche) sul sito e sulla pagina Facebook della biblioteca di Verano Brianza. Musica, immagini e parole per raccontare il grande calciatore, in un viaggio nei Sud del mondo tra Napoli e Buenos Aires, tra sogni e rivoluzioni.

L’evento, con inizio alle 21 nella giornata in cui - era il 1987 - il Napoli di Maradona vinse il suo primo scudetto, è inserito nel festival “Storie di Cortile”. È organizzato con una serie di collaborazioni, tra cui in Brianza anche quella del Comune di Verano Brianza. La direzione artistica è curata dal giornalista de “Il Mattino” Federico Vacalebre e dal cantautore Andrea Parodi, in collaborazione con Radio Popolare.

La serata sarà un grandissimo tributo, tra storie, aneddoti, canzoni. Per pregustarne lo spessore, così viene introdotta dagli organizzatori: “Entreremo nella bottega d’arte presepiale dei fratelli Scuotto e ci perderemo tra i murales dei quartieri di Napoli. Ascolteremo Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Maurisa Laurito, lo scrittore Maurizio De Giovanni, i rapper Clementino e Vincenzo Oyoshe, il regista Alessandro Siani e faremo un viaggio con le fotografie in bianconero di Sergio Siano”. Il cast è ricchissimo. Info: storiedicortile.it.

