Manutenzione straordinaria: più di un 1 milione di euro per i ponti di Monza e Brianza Un milione e 300mila per Monza e Brianza per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali. Lo ha comunicato Regione Lombardia.

Un milione e 300mila per Monza e Brianza, in uno stanziamento complessivo di 54 milioni, per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. La cifra esatta per Monza e Brianza è di 1.343.400 euro.

«Stanziamo risorse considerevoli - spiega l’assessore Terzi - con l’obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini. La manutenzione dei ponti è in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province, alle quali la Regione vuole però fornire un contributo considerata la difficoltà finanziaria che gli enti territoriali si trovano ad affrontare. È fondamentale che i lombardi possano usufruire di infrastrutture efficienti, sicure e adeguatamente manutenute. Lo sforzo della Regione va in questa direzione».

E poi: «Il finanziamento regionale di 54 milioni per la sistemazione di viadotti e cavalcavia - prosegue Terzi - si aggiunge ai 3,7 milioni stanziati in precedenza per il monitoraggio dei ponti stessi e ai 50 milioni messi in campo per la sistemazione delle strade provinciali. Interveniamo dunque per supportare concretamente le Province, che nel recente passato sono state depotenziate impedendo loro di svolgere in maniera adeguata le funzioni cui tuttora debbono adempiere, compresa la manutenzione di ponti e strade di competenza».

Sono 92 in tutto gli interventi sui ponti di prossima attuazione (programmazione 2021/2023) indicati dalle Province e finanziati con una prima tranche di 24 milioni di euro sui 54 complessivi. I restanti 30 milioni di euro saranno utilizzati per il programma di interventi 2024/2026.

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della Provincia di Monza e Brianza ammonta a 1.343.400 euro (2021-2026). I primi 2 interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio 2021-2023) per un totale di 512.400 euro, in provincia di Monza e Brianza sono a Vimercate, Sp 45 ’Villasanta-Vimercate’, 488.000 euro, 366.000 euro (il costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da Regione Lombardia), e a Usmate Velate, Sp 177 ’Bellusco-Gerno’, 292.800 euro, 146.400 euro.

