Agrate ponte via Archimede (Foto by Michele Boni)

Manuntenzione del ponte di via Archimede ad Agrate: «Previsti restringimenti di carreggiata» Da lunedì 11 gennaio alle 8 del mattino al via i lavori (fino al 15 gennaio) per l’ispezione del manufatto, da poco restaurato, dopo alcuni danni nella parte inferiore provocati da un braccio meccanico sporgente da un mezzo pesante.

Scattano i controlli sulla tenuta del ponte di via Archimede ad Agrate nella zona industriale del paese e ci sarà per qualche giorno il senso unico alternato. Da lunedì 11 gennaio a partire dalle 8 i tecnici della Provincia di Monza e Brianza faranno delle verifiche sul viadotto da poco restaurato in seguito ad alcuni danni nella parte inferiore del manufatto dopo che si era incastrato un braccio meccanico sporgente da un camion.

«Lo svolgimento in diurno delle attività di ispezione straordinaria dall’ 11 al 15 gennaio comporterà, in generale, restringimenti di carreggiata con mantenimento di doppio senso di marcia lungo il tratto di SP121 soggiacente al ponte - ha fatto sapere il Comune di Agrate che ha firmato l’ordinanza in ottemperanza alla richiesta della Provincia- e istituzione, sempre in detto segmento di SP121, di sensi unici alternati regolati da movieri per le sole giornate e i soli momenti indispensabili a consentire l’esecuzione di indagini sperimentali nella mezzeria delle travi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA