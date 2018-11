Mansarda in fiamme in centro a Monza, una donna ferita - VIDEO Mansarda in fiamme sabato 10 novembre in centro a Monza, una donna è rimasta intossicata e ha riportato alcune ustioni di primo grado ed è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le immagini girate da un residente della zona.

Incendio sabato 10 novembre, nel pomeriggio, in una mansarda di una palazzina di tre piani in via Zucchi, in pieno centro, a Monza: una donna è rimasta intossicata e ha riportato alcune ustioni di primo grado ed è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Una fitta coltre di fumo ha invaso le abitazioni vicine. Scattato l’allarme, attorno alle 15, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre da Monza e Milano al lavoro per circa tre quarti d’ora. Al momento non è noto cosa abbia fatto scoppiare l’incendio, fotografato e filmato con un cellulare da una abitazione vicina da un lettore che ci ha gentilmente concesso di divulgare le immagini.

