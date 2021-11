Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate manifestazione lgbtq (Foto by Michele Boni)

Manifestazione a Vimercate: 500 lumini per le vittime di transfobia Contemporaneamente con le celebrazioni mondiali del Transgender Day of Remembrance (Giornata della Memoria delle vittime di trans fobia) “Brianza Oltre l’Arcobaleno” ha organizzato un presidio locale.

Ha partecipato anche Riccardo Corti, assessore alla “Vimercate delle Opportunità” alla manifestazione che si è tenuta sabato 20 novembre in piazza Santo Stefano per ricordare le vittime di transfobia. Contemporaneamente con le celebrazioni mondiali del Transgender Day of Remembrance (Giornata della Memoria delle vittime di trans fobia) “Brianza Oltre l’Arcobaleno” ha organizzato un presidio a Vimercate ricordando le 466 vittime di transfobia del 2021.

Gli attivisti dell’associazione, guidati dal presidente Alex Mariani e dal vicepresidente Oscar Innaurato, insieme a giovani, autorità, esponenti sindacali e semplici alleati, hanno acceso quasi cinquecento lumini, uno per ogni vittima, omaggiandone la memoria. «Ringraziamo l’associazione per il suo operato nel territorio e ha rinnovato, anche a nome della giunta e del sindaco, l’impegno nel tenere al centro della discussione politica i temi a tutela dei diritti della comunità LGBTQIAP+» ha detto Corti.

