Mani Tese cerca volontari per i pacchi di Natale alla Feltrinelli (per solidarietà) Mani Tese cerca volontari per la campagna di Natale all’interno delle librerie Feltrinelli a dicembre: l’obiettivo è sostenere i progetti di cooperazione.

“Molto più di un pacchetto regalo”. Torna, dopo la pausa imposta dall’emergenza pandemica, l’iniziativa natalizia di Mani Tese in collaborazione con laFeltrinelli. L’organizzazione non governativa, presente sin dal 1964 per realizzare progetti di giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo, cerca in tutta Italia 4.000 volontari e volontarie che vogliano dedicare un po’ del loro tempo per impacchettare regali presso le librerie laFeltrinelli dal 3 al 24 dicembre e sostenere così i progetti di cooperazione.

Possono candidarsi tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni e possano garantire quattro ore di tempo all’attività di volontariato. Tra i settanta punti vendita coinvolti, sparsi in cinquantatré città, vi è anche quello di Monza. Quest’anno i fondi raccolti andranno a sostenere un progetto in favore delle bambine e delle donne vittime di violenza e sfruttamento in Guinea-Bissau, il paese più povero dell’Africa Occidentale.

Qui, secondo i dati Unicef, oltre il 52% delle donne è analfabeta, contro un 29% degli uomini. Molte giovani non finiscono la scuola per il matrimonio precoce e la gravidanza: circa il 10% delle ragazze sono costrette a sposarsi prima dei 15 anni, il 29% prima dei 18. Mani Tese sostiene nel paese africano un Centro di accoglienza, attiva campagne di sensibilizzazione, promuove servizi che si occupano di educazione, istruzione e formazione professionale e supporta l’avvio di attività lavorative e imprenditoriali femminili. Info: www.manitese.it.

