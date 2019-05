Mancato rinnovo a De Rossi: Monza si scopre romanista, striscioni contro la dirigenza

La città che non t’aspetti, Monza, come Londra, Miami, Sidney e New York si scopre romanista e lo esprime. Come? Con due striscioni contro l’attuale dirigenza Pallotta dopo la decisione di non rinnovare il contratto alla bandiera Daniele De Rossi. La notizia è stata riportata dal giornale online Il Romanista.