Maltrattamenti all’asilo di Varedo: il giudice dice no al patteggiamento per la maestra Il giudice del tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di patteggiamento a due anni di reclusione (pena sospesa) contro la maestra di Varedo, accusata di maltrattamenti su minori. Udienza rinviata al 26 settembre.

Il giudice del tribunale di Monza, Sara Corbetta, ha rigettato la richiesta di patteggiamento a due anni di reclusione (pena sospesa) contro la maestra di Varedo, accusata di maltrattamenti su minori, sulla quale nelle ultime settimane avevano trovato l’accordo la difesa e la Procura. Ma il giudice ha detto no, rinviando l’udienza al 26 settembre davanti a un altro magistrato. In quella circostanza si costituiranno parte civile le famiglie dei bambini della scuola materna che hanno subito i presunti maltrattamenti. Martedì mattina in udienza preliminare mamme e papà erano accompagnati dai legali che li stanno assistendo nel procedimento contro la maestra, in particolare gli avvocati Gianluca Crusco, Laura Scattino, Cristina Ricci, Alessandro Meregalli.

La richiesta di patteggiamento è stata rigettata perchè il giudice ha considerato, in particolare, non congrua la pena rispetto ai presunti comportamenti reiterati. La decisione è stata accolta con soddisfazione dalle famiglie.

