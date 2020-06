Lissone lamiera pericolante via Lombardia (Foto by Edoardo Terraneo)

Maltempo, vigili del fuoco a Lissone per una lamiera pericolante sul tetto di un condominio Vigili del fuoco in via Lombardia a Lissone per mettere in sicurezza una lamiera pericolante sul tetto di un condominio.

È stato necessario l’intevento dei vigili del fuoco a Lissone in via Lombardia per mettere in sicurezza una lamiera pericolante a causa del maltempo sul tetto di un condominio, giovedì mattina. Sul posto tre mezzi da Lissone e Desio. È successo nella strada vicina all’uscita di Lissone-Cascina Aliprandi della Statale 36. L’intervento è durato circa un’ora e mezza, pochi disagi per il traffico.

Lissone lamiera pericolante via Lombardia

(Foto by Edoardo Terraneo)

