Maltempo sulla Lombardia, piogge, fulmini e vento forte in arrivo: scatta l’allerta per lunedì 12 Scatta l’allerta gialla, per la giornata di lunedì 12, in numerosi regioni del nord, tra le quali la Lombardia: previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

La perturbazione di origine nord-atlantica, che sta interessando l’Italia andrà approfondendosi sul bacino del Mar Mediterraneo centrale determinando, nella giornata di lunedì 12 aprile un’accentuazione dell’instabilità su gran parte delle regioni settentrionali italiane e su parte di quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore della giornata di lunedì il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie settori meridionali, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana; attese inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In particolare, previsti venti forti dai quadranti orientali su Emilia-Romagna e Lombardia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 12 aprile, allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Liguria di levante, inoltre, allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria, sugli interi territori di Toscana, Umbria e Lazio.

A Milano verrà attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio e l’eventuale attivazione delle misure necessarie.

