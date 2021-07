Maltempo, rami caduti e allagamenti in Brianza - FOTO Allagamenti e qualche ramo caduto in Brianza a causa del forte temporale iniziato intorno alle 16 di giovedì 8 luglio in particolare nella zona di Giussano e Carate Brianza.

Allagamenti e qualche ramo caduto in Brianza a causa del forte temporale iniziato intorno alle 16 di giovedì 8 luglio. Polizia locale, vigili del fuoco, nuclei protezione civile e Comuni in allerta.

Vigili del gioco a Carate Brianza in via Milano per liberare la strada da un ramo di grosse dimensioni caduto sfiorando un’automobile.

A Giussano si è allagata via Milano, all’altezza di via Borella, per il sovraccarico del collettore e dei tombini. Polizia locale sul posto per rallentare il traffico in attesa del deflusso. Allagato anche il sottopasso tra Giussano e Verano Brianza.

Due auto bloccate in un sottopassaggio a causa dell’acqua segnalate anche a Seregno.

