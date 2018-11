Maltempo, Protezione civile al lavoro nella notte per allagamenti a Usmate Velate Nella notte una squadra di volontari della Protezione civile di Usmate Velate è stata chiamata a intervenire per far fronte all’allagamento di due strade. C’è un avviso di allerta meteo in codice Giallo emesso dalla protezione civile regionale fino a lunedì 5 novembre.

C’è un avviso di allerta meteo in codice Giallo emesso dalla protezione civile regionale fino a lunedì 5 novembre per la pioggia che sta interessando Monza e Brianza dalla sera di domenica. Nella notte, una squadra di volontari di Usmate Velate è stata chiamata a intervenire per far fronte a un allagamento in via del Roccolo e via Miramonti per il tracimamento del canale di scolo.

LEGGI Meteo: ancora piogge per l’inizio della settimana

“Questa notte alle 4:30 circa una squadra di volontari e stata svegliata per intervenire in via del Roccolo e via Miramonti perché allagate, il canale di scolo di via del Roccolo ha tracimato. L’intervento tempestivo dei volontari allertati ha fatto sì che la situazione tornasse alla normalità in brevissimo tempo. Grazie alla squadra che si è resa disponibile nel cuore della notte”, ha scritto la Protezione civile usmatese su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA