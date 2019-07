Maltempo, pioggia e vento: a Monza si spezza un cedro in piazza Carducci La pioggia, ma soprattutto il vento, ha spezzato un cedro della centrale piazza Carducci a Monza, alle spalle del municipio.

La pioggia, forte e attesa, ma soprattutto il vento hanno spezzato un cedro della centrale piazza Carducci a Monza, alle spalle del municipio. L’albero è caduto sfiorando l’edicola e in parte sulla sede stradale. È successo nel tardo pomeriggio, nel momento di massima forza del vento. “Un bel botto” hanno commentato dalla rivendita, ma che per fortuna non ha causato feriti. Le previsioni di temporali forte e grandine continuano per la serata di martedì 9 luglio. Poi già dalla tarda serata il cielo dovrebbe aprirsi per il ritorno del sole.

Monza caduta rami piazza Carducci

(Foto by Alessandra Sala)

