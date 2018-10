Maltempo Monza: Lambro in secca per rimozione piante

Maltempo: nel centro di Monza Lambro in secca per la rimozione di alberi e rami nel fiume Il Lambro tornato a scorrere anche nel centro di Monza dopo le abbondanti piogge di lunedì, mercoledì è stato messo in secca per la rimozione di rami e piante trascinate dalla corrente, ma anche danneggiate lungo le rive. Ordinanza urgente del sindaco.

Il Lambro c’era, il Lambro non c’è più. Il fiume tornato a scorrere anche nel centro di Monza dopo le abbondanti piogge di lunedì, mercoledì è stato messo in secca per la rimozione di rami e piante trascinate dalla corrente, ma anche danneggiate lungo le rive.



Maltempo Monza: Lambro in secca per rimozione piante

È il caso ad esempio della pianta che si è adagiata nel fiume nel tratto dell’oasi di San Gerardino. Qualche disagio per la circolazione nelle vie Aliprandi, Villa e Azzoni Visconti.



È il risultato di una ordinanza (contingibile e urgente) emessa dal sindaco a tutela della sicurezza e in considerazione della previsione di un nuovo peggioramento del meteo: prevede l’obbligo “per tutti i proprietari di alberature di provvedere alla verifica di eventuali situazioni di pericolosità e, nel caso, di rimuovere con urgenza gli alberi che possano essere pericolosi e interferire con le infrastrutture e la viabilità, creando così pericoli per la pubblica incolumità”, recita una nota del Comune.

LEGGI Maltempo a Monza e in Brianza: lunedì raddoppiate le chiamate al numero unico 112

GUARDA LE FOTO DEL MALTEMPO

Maltempo Monza: albero nel Lambro a San Gerardino martedì

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA