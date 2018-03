Maltempo, Monza e Brianza sotto la neve: venerdì mattina strade pulite Monza e Brianza si sono svegliate sotto la neve anche venerdì 2 marzo. Ma le cose sulle strade sono andate decisamente meglio rispetto a giovedì, quando numerose sono state le segnalazioni di ghiaccio e carreggiate poco praticabili.

I mezzi spargisale hanno lavorato come da piani neve fin dalle 22 di giovedì. E venerdì mattina le strade che erano andate in difficoltà si sono rivelate pulite e percorribili. Dopo il mea culpa dell’assessore di Lissone, giovedì mattina, in tarda serata su Facebook anche il sindaco di Monza Dario Allevi ha ammesso le difficoltà.

“Sto finendo ora una lunga giornata dedicata quasi esclusivamente all’emergenza neve – ha scritto poco prima dell’1 - Ci sono stati inevitabili disagi e di questo me ne scuso. Le cause sono state essenzialmente due: la prima dovuta alle bassissime temperature che riformavano sul manto stradale - anche poco dopo lo spargimento di sale - lastre di ghiaccio molto pericolose; la seconda invece figlia delle tante automobili che circolavano senza avere i pneumatici termici. Dalle 22 di stasera fino alle 6 i mezzi spargisale sono di nuovo operativi e ho chiesto loro particolare attenzione sulle vie che oggi hanno avuto più problemi (Elvezia, Taccona, Lecco, Guerrina ecc.). Mi auguro che domani mattina (venerdì ndr) possiate raggiungere la vostra destinazione con maggior tranquillità”.

Le previsioni dicono che neve e nevischio dovrebbero continuare fino al tardo pomeriggio di venerdì e ripresentarsi ancora nella giornata di sabato. Sembra confermata la tregua per domenica mattina, con nuova perturbazione in arrivo dalla sera. Attenzione al ghiaccio, anche se l’evoluzione delle previsioni riporta le temperature minime di poco sotto lo zero: condizioni che favoriscono la neve.

Venerdì sono tornati alla normalità anche i treni dopo la sospensione del 30% delle corse annunciata per giovedì. Nell’ora di punta si sono registrati 50 minuti di ritardo sui treni da Monza per Milano Centrale. Milano-Bergamo via Carnate con ritardi per un guasto alla stazione di Calusco, di nuovo in viaggio i treni sulla Saronno-Seregno e Seregno-Carnate.

Attenzione invece per chi deve partire: l’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio.

