Maltempo, la nuova vasca volano di Arcore al lavoro con la pioggia intensa Come si è presentata la mattina di giovedì 4 novembre la vasca nel parco dell’Acqua inaugurato a fine ottobre ad Arcore dopo un giorno e una notte di pioggia insistente.

Come funziona una vasca volano? Così, come nella foto. Sono le immagini di come si è presentata la mattina di giovedì 4 novembre la vasca nel parco dell’Acqua inaugurato a fine ottobre ad Arcore. Dopo un giorno e una notte di pioggia insistente.

“Un grande invaso naturale, piantumato con specie di vegetazione igrofila, in grado di accogliere, di accumulare acqua fino a una capienza di 14 mila metri cubi, per poi disperderla lentamente”, aveva spiegato Brianzacque presentando l’opera in via Monte Bianco, verso Peregallo.

Il bacino è stato studiato per ricevere l’acqua in eccesso dalla roggia che scorre più in alto e che esonda in caso di pioggia intensa creando allagamenti nella zona sottostante.

L’intervento ha lo scopo di incanalarla con tratti a cielo aperto verso il bacino di infiltrazione.

Un prato verde su cui, in assenza di pioggia, si può camminare, simbolo e landmark dello stesso parco.

