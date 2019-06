Maltempo, incubo sulla tangenziale nord: in coda per ore per la chiusura del tratto monzese Giornata da incubo per gli utenti della tangenziale nord, che è andata oltre il temporale. Gli automobilisti si sono ritrovati in un’unica lunga coda che è durata ore a causa dell’uscita obbligatoria a Cinisello Sud.

A causa della chiusura del tratto tra Monza-viale Zara e Monza-Sesto e dello svincolo di Sant’Alessandro per tunnel allagato, gli automobilisti sono stati obbligati all’uscita Cinisello sud e si sono ritrovati in un’unica lunga coda che è durata ore e si è allungata fino a Nova Milanese.



La segnalazione di un lettore al CittadinoMb ha evidenziato il disagio a partire dalle 12. In tre ore percorse poche centinaia di metri per raggiungere viale Brianza sulla viabilità ordinaria.

