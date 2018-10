Maltempo, il Lambro supera la prima prova: «Ora siamo in grado di tenere la Valle all’asciutto» FOTO - Il fiume Lambro ha superato la prima vera prova maltempo dell’autunno 2018. Il Parco Valle Lambro nella sera di martedì ha giudicato positive le prove a cui sono state sottoposti il Cavo Diotti e la Diga delle Fornaci.

Il fiume Lambro ha superato la prima vera prova maltempo dell’autunno 2018. Il Parco Valle Lambro nella sera di martedì ha giudicato positive le prove a cui sono state sottoposte le nuove infrastrutture: il Cavo Diotti sul lago di Pusiano, entrato in funzione alle 7 di lunedì mattina, e dal pomeriggio la Diga delle Fornaci di Inverigo, al confine di Briosco.

GUARDA LE FOTO DEL MALTEMPO

“Abbiano inaugurato la Diga delle Fornaci due settimane fa ed è entrata subito in funzione con il Cavo Diotti, superando la prova del maltempo che nelle ultime ore ha imperversato su tutta la Regione colpendo pesantemente anche le province di Monza e Brianza, Como e Lecco – ha sottolineato Eleonora Frigerio, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro - Senza questi due strumenti idraulici, a causa delle modalità e della concentrazione con cui è caduta la pioggia nelle ultime ore, le località di Fornaci a Briosco, la valle dei Mulini a Verano, di Agliate a Carate Brianza e Ponte Albiate a Triuggio sarebbero andate sott’acqua. Grazie alla lungimiranza di Regione Lombardia e all’efficace progettazione e realizzazione da parte del Parco degli interventi necessari, siamo ora in grado, come preannunciato, di tenere la Valle del Lambro all’asciutto. Un ringraziamento particolare va a tutti gli ingegneri del Dipartimento di riqualificazione fluviale e al loro direttore Daniele Giuffré, che in questi quattro giorni hanno operato senza sosta azionando gli strumenti idraulici e presidiando i punti critici”.



Diga Fornaci Briosco maltempo lunedì 29 ottobre -

© RIPRODUZIONE RISERVATA