Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Maltempo, forte temporale sulla Brianza: disagi sulla Valassina Ripercussioni sulla Statale 36 con allagamenti su entrambe le carreggiate che hanno rallentato il traffico per il forte temporale di giovedì sera. A Malpensa nubifragio manda sott’acqua l’aeroporto.

Ha avuto conseguenze soprattutto sulla viabilità il forte temporale che ha investito la Brianza nella serata di giovedì 16 settembre. Le ripercussioni si sono avute sulla Statale 36 con allagamenti su entrambe le carreggiate che hanno rallentato il traffico. In particolare in direzione nord, all’altezza Lissone, molta acqua sulla corsia di sorpasso ha sorpreso le auto in arrivo.

A Monza in via Ravel intervento dei vigili del fuoco per la caduta di una pianta che ha sfiorato case e auto.

Maltempo 16 settembre Monza via Ravel, crollo parte di pianta che ha sfiorato case e auto

Il maltempo è stato molto intenso sulla Lombardia occidentale. Un nubifragio ha mandato sott’acqua l’aeroporto di Malpensa: una decina di persone sono rimaste inrtappolate nelle auto, salvate dai vigili del fuoco, mentre lo scalo è rimasto bloccato per un paio d’ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA