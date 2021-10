Maltempo, chiusura precauzionale di viale Brianza tra Lentate sul Seveso e Meda Viale Brianza chiusa a Lentate sul Seveso in via precauzionale dalle 18 di lunedì 4 ottobre 2201 in seguito all’allerta per il maltempo per un pericolo frana.

Viale Brianza chiusa a Lentate sul Seveso in via precauzionale dalle 18 di lunedì 4 ottobre 2201 in seguito all’allerta per il maltempo diramata dalla Protezione civile di Regione Lombardia e a un pericolo frana a bordo strada. Il provvedimento è in vigore fino a fine emergenza.

L’interruzione della circolazione “veicolare e pedonale” è disposta “dall’intersezione con la SP 174 dir all’intersezione con la via Lomellina”.

Previsti l’obbligo di svolta a sinistra verso via Monte Rosa per chi proviene da Lentate, in direzione Meda, con percorso consigliato via Monte Rosa, via San Michele del Carso, via per Mariano, via G.B. Vico, via Lomellina. E l’obbligo di svolta a destra verso la via Lomellina per chi proviene da Meda, in direzione Lentate, con percorso consigliato via Lomellina, via G.B. Vico, via per Mariano, via San Michele del Carso, via Monte Rosa.

L’allerta meteo ha portato di via Monte Rosa e Tintoretto a organizzarsi con i sacchi di sabbia fuori dalle porte per prevenire disagi.

