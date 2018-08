Maltempo, allerta arancione in Lombardia: Monza e Brianza, temporali e temperature in picchiata Maltempo: allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Calabria e Lombardia. Per la giornata di sabato 25, inoltre, è stata valutata allerta gialla su gran parte del Paese. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile. A Monza e in Brianza previsti temporali e poi pioviggine dalle 18 alle 22 di sabato 25 con temperature massime in calo fino a 19 gradi e poi a 17 nell’arco della nottata.

«Oltre a generare una veloce fase di diffuso maltempo, particolarmente intensa al Nord tra sabato sera e domenica mattina, questo fronte temporalesco - sottolineano i meteorologi - metterà fine al caldo intenso e all’afa che negli ultimi giorni ha coinvolto il Centronord, grazie alla massa d’aria più fresca che lo accompagna. Le temperature caleranno soprattutto da domenica e a partire dalle regioni centro-settentrionali: al Nord il calo sarà marcato, fino a 10-15 gradi in meno nel settore di Nord-Est nell’arco di sole 48 ore».

Secondo gli esperti di 3bmeteo: «Il fronte freddo ha portato a un repentino calo termico, con neve sulle Alpi orientali a quote prossime ai 2000m, mentre il forte contrasto termico favorirà temporali anche intensi con locali nubifragi e grandinate. La ventilazione soffierà tesa o forte dapprima di Libeccio e Scirocco, poi di Maestrale, Tramontana e Grecale con mari fino ad agitati». Le regioni più a rischio per forti fenomeni saranno, sabato (pomeriggio/sera) la Lombardia (specie centro-orientale), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte (Alessandrino). Domenica il fronte si sposterà è coinvolgerà Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche, Umbria, Toscana (specie interna), Abruzzo, Molise, Lazio (specie interno) e, domenica sera. Abruzzo, Molise e Puglia.

A Monza e in Brianza previsti temporali e poi pioviggine dalle 18 alle 22 di sabato 25 con temperature massime in calo fino a 19 gradi e poi a 17 nell’arco della nottata. Domenica 26, sereno e ventoso al mattino, con 16 gradi di temperatura, in risalita nel pomeriggio fino a 26 gradi e poi ancora in discesa fino di nuovo ai 16 gradi della notte. In settimana, da lunedì 27 agosto, bel tempo e temperature via via in risalita fino a punte massime di 30 gradi.

