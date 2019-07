Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Triuggio maltempo 9 luglio 2019: il torrente Brovada si butta nel Lambro (Foto by Edoardo Terraneo)

Maltempo, allagamenti e alberi caduti a Triuggio Allagamenti, danni e alberi caduti a Triuggio, nella frazione Ponte, per il maltempo di martedì 9 luglio. Causa principale il torrente Brovada ingrossato dalla forte pioggia.

Allagamenti, danni e alberi caduti a Triuggio, nella frazione Ponte, per il maltempo di martedì 9 luglio. Causa principale il torrente Brovada ingrossato dalla forte pioggia fino a far scoppiare i chiusini della frazione, allagata dal fiume d’acqua sceso da Rancate e dal centro di Triuggio. Il torrente si butta poi nel Lambro. I residenti si sono rimboccati le maniche per ripulire cortili e locali.

Sempre a Triuggio un albero caduto ha costretto alla chiusura della via San Giuseppe fino alla messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Triuggio maltempo 9 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

