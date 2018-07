Maltempo: alberi caduti a Limbiate, allagamenti e notte d’ansia da Lentate sul Seveso a Senago Notte d’ansia e paura da Lentate sul Seveso a Senago a causa del maltempo. A Lentate a creare preoccupazione è stata ancora una volta via Tintoretto, dove i residenti hanno di nuovo temuto la fuoriuscita del fiume Seveso. Protezione civile al lavoro a Cesano Maderno,dove il fiume non ha rotto gli argini.

Notte d’ansia e paura da Lentate sul Seveso a Senago a causa del maltempo. A Lentate a creare preoccupazione è stata ancora una volta via Tintoretto, dove i residenti hanno di nuovo temuto la fuoriuscita del fiume Seveso, dopo i disastri del luglio e del novembre 2014. Il corso d’acqua è rimasto negli argini, ma a creare problemi sono stati alcuni tombini, con conseguente allagamento di scantinati e garage e notte in bianco degli abitanti della zona.

Problemi anche a Cesano Maderno, dove la portata del fiume non ha comunque superato gli argini. La protezione civile, con l’aiuto delle forze dell’ordine, è intervenuta in più punti per sottopassi allagati. In via Friuli, al Villaggio Snia, per diversi gli allagamenti e per il manto stradale che si è sollevato. Problemi per alcune cantine in zona Binzago e per altre strade sommerse dall’acqua.

Scoperchiato un tombino in via Milano e allagato il sottopasso di via Cesare Battisti, alla Sacra famiglia. Giovedì 5 luglio, in mattinata, protezione civile e tecnici comunali sono sul territorio per riportare la situazione alla normalità.



Maltempo a Limbiate

Problemi anche a Limbiate. Nella zona del Ceresolo il forte vento ha in parte scoperchiato alcuni garage e provocato la caduta di grossi rami e divelto cartelloni pubblicitari. Guai anche per la zona di via 25 Aprile, nei dintorni del teatro Comunale. In via Bassano un grosso albero è caduto sulla strada, mentre una pianta è stata colpita da un fulmine in via Corinna Bruni, nei pressi del cimitero. Alberi caduti anche in altre zone, anche sulle auto parcheggiate, e allagamenti nelle strade del centro storico, da via Dante a via Cairoli.

A Senago alcune infiltrazioni in municipio hanno costretto a limitare nella giornata di giovedì 5 l’accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico, aperto solo per le carte d’identità. A Paderno Dugnano, per l’acqua alta, è stato chiuso il sottopasso di via Carlo Alberto, verso Cusano.

Il Seveso è invece esondato a Milano costringendo alla chiusura fino alla mattinata di viale Sarca, poi tornato percorribile, e viale Fulvio Testi.

Nella notte di martedì, durante la prima ondata di maltempo della settimana un fulmine si è scaricato sul tetto di un condominio a Lentate sul Seveso danneggiando prese elettriche e centraline per migliaia di euro.

