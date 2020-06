Paderno Dugnano albero caduto in via Bolivia (Foto by Pier Mastantuono)

Maltempo a Paderno Dugnano: a Palazzolo grosso albero crolla sulle auto in sosta - VIDEO VIDEO - Sono proseguite fino a notte le operazioni di taglio e asportazione dell’albero di grandi dimensioni caduto intorno alle 20 di lunedì 8 giugno dal giardino di via Bolivia a Palazzolo, a Paderno Dugnano, travolgendo la recinzione e le auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco.

Sono proseguite fino a notte le operazioni di taglio e asportazione dell’albero di grandi dimensioni del giardino di via Bolivia a Palazzolo, caduto poco dopo le 20 distruggendo la recinzione del parco e travolgendo numerose auto in sosta lungo la strada.



Per puro caso in quel momento nessun passante si trovava a transitare sul marciapiede che costeggia l’ingresso dell’area verde, che da tempo viene segnalato per le richieste dei residenti in materia di cura delle alberature e per la manutenzione delle strutture e dei giochi per bambini. Il fusto è crollato all’improvviso schiacciando le macchine lasciate per la sera a lato strada, fuori dal parchetto.

È molto probabile che il forte maltempo abbia favorito lo spezzarsi del tronco che abbattendosi al suolo ha procurato danni per migliaia di euro ai residenti di questo quartiere di Palazzolo che si trova a pochi metri di distanza dal passaggio a livello della Milano-Asso. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia locale mentre i vigili del fuoco stanno portando avanti l’opera di taglio e trasferimento del tronco.

