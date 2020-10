Malore per un ciclista in via Prealpi a Giussano: soccorsi determinanti per salvarlo Momenti di paura in via Prealpi a Giussano per le condizioni di salute di un ciclista. L’uomo, mentre si trovava in prossimità della rotonda del Carrefour, si è sentito male mentre si trovava in sella alla sua bici.

Momenti di paura in via Prealpi a Giussano per le condizioni di salute di un ciclista. L’uomo, un sessantenne, mentre si trovava in prossimità della rotonda del Carrefour, si è sentito male mentre si trovava in sella alla sua bici. L’allarme è stato subito lanciato da chi era con lui in quel momento. La gravità della situazione ha suggerito l’uscita immediata di una pattuglia dei carabinieri dotata di defibrillatore. Poi sul posto sono arrivati anche un’ambulanza e l’automedica che hanno trovato l’uomo steso a terra e in stato di non coscienza.

Poi le cure in strada hanno dato l’effetto sperato, tanto che il ciclista si è un poco ripreso. Le sue condizioni, comunque gravi, hanno reso necessario il trasporto e il ricovero in ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso, è stato necessario chiudere un tratto di via Prealpi: questo ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, diventato subito caotico.

