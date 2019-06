Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Malore mentre sta pedalando a Clusone, muore un brianzolo di 56 anni Un 56enne residente nella provincia di Monza e Brianza è morto sabato 15 giugno attorno alle 13.20 a Clusone (Bergamo): l’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un malore fatale mentre in sella a una bicicletta stava pedalando su una pista ciclabile nei pressi di via Sales.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un’ambulanza del Corpo volontari Presolana e un’automedica ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo che non ha più ripreso conoscenza. Sul posto anche una pattuglia i carabinieri di Clusone.

