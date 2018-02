Malore in una palestra di Carate: giornalista Sky muore all’ospedale di Monza

Non ce l’ha fatta Federico Leardini, 38 anni, giornalista di Sky Tg 24 esperto di borsa e finanza, colpito da un malore, venerdì 2 febbraio, mentre si stava allenando nella palestra Extreme di via Volta, a Carate Brianza. È morto all’ospedale di Monza dove era giunto in condizioni gravissime.